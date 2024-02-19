«Грустно видеть нашу команду в таком состоянии». Федоров — о поражении ЦСКА в игре с «Витязем»

Сергей Федоров высказался о поражении ЦСКА в игре с «Витязем». Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от выступления своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем», в котором «армейцы» уступили со счетом 1:2.