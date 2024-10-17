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Адвокат Алешкин: россиянам разрешено снимать публичных людей на фото и видео

Адвокат Алешкин: россиянам разрешено снимать публичных людей на фото и видео

В России не существует запрета на съемку публичных людей на видео и фото. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алешкин, комментируя жалобу певицы Инстасамки на то, что ее сняли на видео в самолете.

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