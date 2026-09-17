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Нижегородская правда

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Благоустройство дворовых территорий завершается в Дзержинске

Благоустройство дворовых территорий завершается в Дзержинске

В Дзержинске завершается комплексное благоустройство дворовых территорий. Что сделано и какие планы на следующий год, рассказал в своих социальных сетях глава города Михаил Клинков: «В этом году приводим в порядок девять адресов: ул.

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