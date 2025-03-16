Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на следующую частьВ этом году Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games решила отметить это событие специальным видео, посвященным истории серии и ее сообществу.
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