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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на ...

Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на ...

Разработчики Metro 2033 отмечают юбилей игры трогательным роликом и намекают на следующую частьВ этом году Metro 2033 исполнилось 15 лет, и студия 4A Games решила отметить это событие специальным видео, посвященным истории серии и ее сообществу.

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