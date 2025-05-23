«Семенович Анька, Алена Водонаева, Митя Фомин»: Виктория Боня сообщила об обиде на российских звезд

Блогер Виктория Боня после восхождения на Эверест вышла на связь с подписчиками из отеля в Катманду и пожаловалась, что практически все представители российского шоу-бизнеса проигнорировали ее достижение.
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