Груженый самосвал перевернулся на съезде с ЗСД на Васильевский остров

Водитель грузового автомобиля попал в больницу с переломом руки. Грузовой автомобиль FAW перевернулся на съезде с ЗСД на Васильевский остров около 06:10 5 февраля.
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