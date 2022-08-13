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Турецкие товары выйдут на российский рынок через Ozon

Турецкие товары выйдут на российский рынок через Ozon

Крупнейшая в России платформа электронной коммерции, Ozon, будет работать в Турции. Сотни турецких компаний смогут через нее выйти на мировой рынок, а российские потребители получат легкий доступ к турецким товарам, сообщает издание Yeni Şafak.

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