Турецкие товары выйдут на российский рынок через Ozon

Крупнейшая в России платформа электронной коммерции, Ozon, будет работать в Турции. Сотни турецких компаний смогут через нее выйти на мировой рынок, а российские потребители получат легкий доступ к турецким товарам, сообщает издание Yeni Şafak.
Крупнейшая в России платформа электронной коммерции, Ozon, будет работать в Турции. Сотни турецких компаний смогут через нее выйти на мировой рынок, а российские потребители получат легкий доступ к турецким товарам, сообщает издание Yeni Şafak.
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