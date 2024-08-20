В Надыме полицейские ищут лжесотрудников банка и пенсионного фонда

Надымские следователи ищут мошенников, обманувших 35-летнего горожанина. Представители якобы пенсионного фонда и банка выведали у мужчины персональные данные и оформили на него кредитов почти на миллион рублей.
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