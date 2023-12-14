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Американского генерала рассмешила просьба Залужного дать Украине F-16

Американского генерала рассмешила просьба Залужного дать Украине F-16

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, отставной генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16.

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