Американского генерала рассмешила просьба Залужного дать Украине F-16

Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, отставной генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16.
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