Why Were Americans Funding Jobs For Transgender Workers In Nepal? Authored by David Manney via PJ Media, Former HIV outreach worker and biological male Rubi Lama lost a job he'd held for nine years when U.
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