Zero Hedge
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Zero Hedge

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Why Were Americans Funding Jobs For Transgender Workers In Nepal?

Why Were Americans Funding Jobs For Transgender Workers In Nepal?

Why Were Americans Funding Jobs For Transgender Workers In Nepal? Authored by David Manney via PJ Media, Former HIV outreach worker and biological male Rubi Lama lost a job he'd held for nine years when U.

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