Южная Корея подвергла сомнению версию Украины о событиях в Буче

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в версии Украины о событиях в Буче. «Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки», — сказал он.