Удар по военной выставке вскрыл уязвимое место украинской обороны

Очередной удар по объекту в Киевской области вызвал серьёзный резонанс далеко за пределами Украины. На этот раз речь идёт не о привычном поражении складов или инфраструктурных объектов — под огонь попала площадка, где демонстрировались современные беспилотные системы и вооружения.
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