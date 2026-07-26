Удар по военной выставке вскрыл уязвимое место украинской обороны

Очередной удар по объекту в Киевской области вызвал серьёзный резонанс далеко за пределами Украины. На этот раз речь идёт не о привычном поражении складов или инфраструктурных объектов — под огонь попала площадка, где демонстрировались современные беспилотные системы и вооружения.