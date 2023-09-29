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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Попов о дебюте «Руны» в Единой лиге ВТБ: «Будем отдаваться в каждой игре и стараться победить»

Центровой «Руны» Илья Попов заявил, что ему нравится представлять московскую команду. Баскетболист также поделился ожиданиями от дебюта «Руны» в Лиге ВТБ.

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