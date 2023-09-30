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Тен Хаг заявил, что понимает свист фанатов после поражения «МЮ» от «Кристал Пэлас»

Тен Хаг заявил, что понимает свист фанатов после поражения «МЮ» от «Кристал Пэлас»

Манкунианцы не радуют болельщиков результатами.Манкунианцы не радуют болельщиков результатами.Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на свист болельщиков в адрес команды после поражения в домашнем матче 7-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

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