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Ripple инвестирует в ZILO и Licuido для углубления продвижения токенизированных активов на рынках капитала

Ripple инвестирует в ZILO и Licuido для углубления продвижения токенизированных активов на рынках капитала

В понедельник Ripple объявила о стратегических инвестициях в компанию в области решений для трансферных агентств ZILO и регулируемую FCA платформу токенизации Licuido в рамках углубления своего присутствия на рынках капитала.

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