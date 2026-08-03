Ripple инвестирует в ZILO и Licuido для углубления продвижения токенизированных активов на рынках капитала

В понедельник Ripple объявила о стратегических инвестициях в компанию в области решений для трансферных агентств ZILO и регулируемую FCA платформу токенизации Licuido в рамках углубления своего присутствия на рынках капитала.
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