ФТС задержала москвича, отправлявшего военную продукцию контрабандой

По данным ФТС, мужчина отправил в США, Японию и страны Европы более 500 посылок на 31 млн рублей. "Среди военной продукции: транспортные модульные жилеты, защитные комплекты коленных и локтевых суставов, камуфляжные ранцы, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари", - говорится в сообщении.