Транспортные полицейские Сибири перекрыли канал поставки наркотиков из-за рубежа в Норильск

Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу во взаимодействии с коллегами из Таймырского линейного отдела МВД России пресекли канал поставок и сбыта крупных партий наркотических средств, произведённых в одном из государств в Юго-Восточной Азии.
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