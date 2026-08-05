Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр "Землетрясение зафиксировано в 16:50 в 105 километрах к северу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек.