"Я вас услышал": названы фразы, по которым можно распознать телефонных мошенников

Как сейчас выглядят главные схемы "разводок" «Здравствуйте, это служба безопасности банка», «Подозрительные операции по вашему счету», «От вашего имени поступила заявка на кредит», «Ваш сын попал в беду» — редкий россиянин не получал телефонные звонки подобного содержания.
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