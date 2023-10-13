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Винисиус Жуниор: «В Валенсии группа людей оскорбляет игрока – а команда выходит на следующий матч как ни в чем не бывало, при своих фанатах, без снятия очков? Это должно измениться»

Винисиус Жуниор: «В Валенсии группа людей оскорбляет игрока – а команда выходит на следующий матч как ни в чем не бывало, при своих фанатах, без снятия очков? Это должно измениться»

– Если я буду бороться с расизмом в одиночку, система меня перемелет. Когда же мы все вместе, когда важные люди – президент Бразилии, президент УЕФА, Мбаппе, Неймар, великие футболисты вроде Рио Фердинанда, который всегда пишет мне и поддерживает в этой борьбе, – обращают внимание на эту проблему внимание, это придает дополнительный вес.

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