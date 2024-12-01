В Москве продают лимузин Mеrcеdes W221 дешевле новой Lada Granta

На сайте бесплатных объявлений появился седан 2005 года выпуска с солидной центральной вставкой. Основой послужил заднеприводный Mercedes-Benz S 350, который превратили в Pullman, добавив средний ряд кресел и «лимузинную» перегородку.
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