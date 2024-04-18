МЧС: мусор загорелся на свалке у Каширского шоссе в Московской области

На территории мусороперерабатывающего завода на Каширском шоссе в Подмосковье начался крупный пожар. В пресс-службе МЧС России по Московской области «360» сообщили, что огонь распространился на 900 квадратных метров.
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