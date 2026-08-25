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Царьград

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Собянин сообщил о росте в столичном промышленном секторе на 39%

Собянин сообщил о росте в столичном промышленном секторе на 39%

Москва укрепляет статус промышленного центра России: 4735 предприятий и 767 тысяч работников. По словам Собянина, за последние полгода наблюдается рост в радиоэлектронике на 39,1%, аэрокосмосе на 33,5%, производстве медизделий на 16,8%, фармацевтике на 14,7%.

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