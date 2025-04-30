Индия намерена нанести удар по Пакистану в течении следующих 24 или 36 часов — министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
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Индия намерена нанести удар по Пакистану в течении следующих 24 или 36 часов — министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
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