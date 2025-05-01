Искусственное охлаждение Земли: в Великобритании ученые получили миллиарды на проект, чтобы провести эксперимент по «затемнению» Солнца Ольга БезродняяВ планах правительства Великобритании профинансировать проект по «затмению» Солнца, выделив на это ₽5,5 млрд, цель которого — контроль за солнечной радиацией и, как следствие, снижение глобального потепления.