Посол РФ заявил об отсутствии массового отъезда россиян из Ливана

У российского посольства в Бейруте нет конкретной информации о выезде россиян из Ливана, как нет и тенденций массовой миграции, рассказал 3 января посол РФ в Бейруте Александр Рудаков, пообщавшись с «РИА Новости» в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечают 10 февраля.
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