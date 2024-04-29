Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Пусть едут назад! России они не нужны!МИД Таджикистана:...
  • Сергей Иванов
    Боится сука, что попадет под Искандер.Столтенберг прибы...
  • Сергей
    В смысле нарушаются права? Право убивать, насиловать, дрочить в людных местах на малолеток, не платить налоги, сидеть...МИД Таджикистана ...

Еще один конфискованный джип отправят на фронт

Еще один конфискованный джип отправят на фронт

Владельца лишили «Ниссана» за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.   Прокуратура Крыма сообщила, что судом было установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре 2023 года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Ниссан Кашкай».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭА
Эльдар Алиев
Правильно 👍
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх