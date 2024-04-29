Еще один конфискованный джип отправят на фронт

Владельца лишили «Ниссана» за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Прокуратура Крыма сообщила, что судом было установлено, что осужденный, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре 2023 года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем «Ниссан Кашкай».