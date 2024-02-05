Свыше 500 коммунальщиков привлекли к уборке снега в парках Подмосковья на прошлой неделе

Последствия снегопада в парках Московской области устраняли 526 человек на прошлой неделе. В Министерстве благоустройства региона сообщили, что за этот период удалось собрать и вывезти 31 тысячу кубометров снега.
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