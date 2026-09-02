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Царьград

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Максим Древаль отметил рост угрозы кибермошенничества в России

Максим Древаль отметил рост угрозы кибермошенничества в России

На Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил, что 26% русских обеспокоены мошенничеством, но только половина знает, как действовать.

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