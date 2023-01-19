Энциклопедия Техники

445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Не металлурги, а директорат Северстали, ММК и НЛМКМеталлурги были п...
  • Александр
    Во второй части статьи ждите фото тоже, типа, прототипа.....  Тока у меня тама колесо сдулосяНовинка автопрома...
  • Александр Морозов
    На первой картинке: человека вырезали из статьи местной газеты про тяжкую и беспросветную жизнь афганского крестьянин...Новинка автопрома...

Со времени открытия Плутона в 1930 и до 2006 года он считался Девятой планетой Солнечной системы

Со времени открытия Плутона в 1930 и до 2006 года он считался Девятой планетой Солнечной системы

﻿﻿Со времени открытия Плутона в 1930 году и до 2006 года он считался девятой планетой в Солнечной системе, но когда астрономы обнаружили еще много малых тел, подобных ему, за пределами Солнечной системы, но когда астрономы обнаружили еще много таких малых тел, как за пределами орбиты Плутона Международный астрономический союз изменил статус Плутона, а также вновь приобретенных планет на класс «карликовых планет».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх