Со времени открытия Плутона в 1930 и до 2006 года он считался Девятой планетой Солнечной системы

﻿﻿Со времени открытия Плутона в 1930 году и до 2006 года он считался девятой планетой в Солнечной системе, но когда астрономы обнаружили еще много малых тел, подобных ему, за пределами Солнечной системы, но когда астрономы обнаружили еще много таких малых тел, как за пределами орбиты Плутона Международный астрономический союз изменил статус Плутона, а также вновь приобретенных планет на класс «карликовых планет».