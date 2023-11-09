Экономика, глупцы! (с)

Сергей Евдокимов

Статью заказала Эльвира СахипЗадовна? Оно и видно, столько дифирамб ЦБ. А то что народ иногда ходит по магазинам и видит бешеную инфляцию, ежедневное переписывание ценников в сторону увеличения цены вы не знаете ? Держите народ за идиотов? Только народ не идиот. Имеющий уши , да слышит. Имеющий глаза , да видит.