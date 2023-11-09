Приготовьтесь, сейчас будет обидное (для некоторых).Российская экономика в третьем квартале выросла на 5,1%.
Экономика, глупцы! (с)
Комментарии
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Сергей Евдокимов
Статью заказала Эльвира СахипЗадовна? Оно и видно, столько дифирамб ЦБ. А то что народ иногда ходит по магазинам и видит бешеную инфляцию, ежедневное переписывание ценников в сторону увеличения цены вы не знаете ? Держите народ за идиотов? Только народ не идиот. Имеющий уши , да слышит. Имеющий глаза , да видит.
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1 д.
Tamara Goncharuk
Точно подмечено.
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1 д.
TG
Tamara Goncharuk
«Умник», зайди в продовольственный магазин и «ты поймёшь, ты всё поймёшь тогда», относительно нашей экономики.
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1 д.
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