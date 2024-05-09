ДИАСПОРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Что такое диаспора , да это сборище нелегалов . А кого там во главе назначат вообще неважно , хоть на зариках кинут . И какая здесь законность против нашего Суда и Права РФ . Их из страны всех гнать надо поганой метлой . Их никто не гнал . Им страну построили , а они опять к нам теперь лезут , поскольку делать ничего не могут тунеядцы , а русских всех перерезали там в доме , который вовсе и не их , а нами построенный . Но пришли опять к нам и нагло требуют ( даже не просят ) . Дай то дай это . ВОН и живите в пустыне твари продажные . Такое вот отношение теперь к вам. А судьба ваша в будущем сначала вас поимеют во все дыры янки , а потом поставят в очередь после хохлов -до последнего