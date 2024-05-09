В Ростовской области по административным статьям осуждены несколько членов движения «Русская община», которые вступились за местных жителей в их споре с этнокриминалом.
ДИАСПОРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
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igor kim
Но люди же все же, в отличие от стада баранов, имеют способность умнеть, правда не все.
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8 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
" контроль" человека по фамилии "бастрыкин" уже НИКОГО в России не вводит в заблуждение. Это разговор НИ О ЧЕМ.Только КОНТРОЛЬ русской ОБЩИНЫ над всеми приблудившимися из таджи-узбеки-киргиз-станов придурками приведет в норму взаимоотношения с жителями России. Увы...российский СледкКом - нуль для приезжих "незаменимых специалистов". Его действия ( БЕЗДЕЙСТВИЕ) полностью обнулило доверие к нему.
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5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что такое диаспора , да это сборище нелегалов . А кого там во главе назначат вообще неважно , хоть на зариках кинут . И какая здесь законность против нашего Суда и Права РФ . Их из страны всех гнать надо поганой метлой . Их никто не гнал . Им страну построили , а они опять к нам теперь лезут , поскольку делать ничего не могут тунеядцы , а русских всех перерезали там в доме , который вовсе и не их , а нами построенный . Но пришли опять к нам и нагло требуют ( даже не просят ) . Дай то дай это . ВОН и живите в пустыне твари продажные . Такое вот отношение теперь к вам. А судьба ваша в будущем сначала вас поимеют во все дыры янки , а потом поставят в очередь после хохлов -до последнего
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3 час.
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