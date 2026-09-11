Четыре клуба из России сыграют в еврокубках в случае снятия санкций UEFA

Союз футбольных европейских ассоциаций (UEFA) обнародовал на своем сайте план включения российских команд в европейские турниры при условии снятия ограничений.
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