В России вырос спрос на компьютеры кустарной сборки

В 2023 году 20% настольных ПК, проданных в России, не относились к какому-либо бренду, то есть были собраны кустарным или полукустарным способом прямо в магазине или на радиорынке согласно требованиям заказчика (зачастую — из принесенных им запчастей).
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