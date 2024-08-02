Стартовал документальный сериал "Неновые регионы: Дорога домой"

Вышла первая серия документального сериала "Неновые регионы: Дорога домой", который показывает связь Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с другими российскими регионами, рассказывая истории жизни соотечественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии