Зеленский с Макроном, Мерцем и Стармером позвонили Трампу после переговоров в Стамбуле

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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