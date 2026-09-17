Ярославский НПЗ зацепило после мощного налёта дронов: как регион справился с ночным вызовом

Вот это ночка выдалась в Ярославской области! Пока большинство из нас мирно спали, небо над регионом превратилось в настоящую арену противостояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стубб стал главны...
- T Когда искусственн...
- Журова оценила во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым