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Краснодар и Оренбург не смогли забить: нулевая ничья в РПЛ!

Футболисты «Краснодара» продолжают радовать своих поклонников в этом сезоне РПЛ. Даже в гостях у «Оренбурга» они не позволили сопернику себя обыграть, завершив матч девятого тура со счётом 0:0.

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