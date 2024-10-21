Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

Коллаж Царьграда В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.

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