В Минобороны вскрылась своя "Кущевка": Список людей с большими звездами от которого захватывает дух

Коллаж Царьграда В Минобороны продолжается беспрецедентная зачистка. В истории современной России ещё не было такого, чтобы стабильно, примерно раз в неделю (иногда и чаще), арестовывали очередного генерала или полковника-казнокрада, вороватого чиновника военного ведомства или какого-нибудь высокопоставленного завхоза в погонах.