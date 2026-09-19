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НАТО объявило о высокой готовности к конфликту на востоке

НАТО объявило о высокой готовности к конфликту на востоке

Высокая степень готовности НАТО к потенциальному конфликту на восточном фланге достигнута, заявил председатель военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне 19 сентября на пресс-конференции в Копенгагене.

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