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Как стать донором крови и на какие привилегии он может рассчитывать?

Как стать донором крови и на какие привилегии он может рассчитывать?

Рассказываем, кто может стать донором крови, как проходит эта процедура и как к ней подготовиться Чтобы спасти чью-то жизнь, необязательно быть врачом или пожарным, достаточно пожертвовать немного своей крови для тех, кто в ней так нуждается.

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