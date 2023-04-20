Как стать донором крови и на какие привилегии он может рассчитывать?

Рассказываем, кто может стать донором крови, как проходит эта процедура и как к ней подготовиться Чтобы спасти чью-то жизнь, необязательно быть врачом или пожарным, достаточно пожертвовать немного своей крови для тех, кто в ней так нуждается.
Рассказываем, кто может стать донором крови, как проходит эта процедура и как к ней подготовиться Чтобы спасти чью-то жизнь, необязательно быть врачом или пожарным, достаточно пожертвовать немного своей крови для тех, кто в ней так нуждается.
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