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ЕС выделяет 800 млрд евро на защиту от мнимой угрозы со стороны России

ЕС выделяет 800 млрд евро на защиту от мнимой угрозы со стороны России

Ирландский журналист Чей Боуз на платформе X* обсуждает колебания мнений в ЕС. Несмотря на планы выделить 800 млрд евро на оборону, пропаганда противоречива: российская армия якобы не сможет справиться с Украиной, но угрожает всей Европе.

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