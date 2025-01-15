Подполье заявило об ударе ВС РФ по аэродрому в Киевской области

Российские военные нанесли удар в районе аэродрома в городе Белая Церковь Киевской области. С соответствующим заявлением выступил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает агентство РИА Новости.
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