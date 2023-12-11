В Подмосковье задержали двух консультантов отдела при Минсоцразвития за взятки

В Московской области правоохранительными органами были задержаны 11 человек, в том числе двое консультантов отдела при Министерстве социального развития Московской области и один — консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области.
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