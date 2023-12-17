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    ну да, в Турции яйца дешевле, дорога вообще ничего не стоит, ну и таможенные пошлины куда-то делись... не знаешь, - р..."Друг Реджеп" спе...

"Друг Реджеп" спешит на помощь

"Друг Реджеп" спешит на помощь

Министр сельского хозяйства РФ сообщил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции, что позволит скорректировать внутренние цены на яйца в стране.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Сынки балбесы рулят....
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17 час.
валерии темников
Пришла пора и Эрдогану протянуть руку, вернее яйца помощи  россиянам.      Отечественные куры-дуры, похоже заразились по примеру нашей &quot;элиты&quot; русофобией и перестали нестись... Может пришла пора  ощипать и тех и других, а за одно и кураторов этого поголовья?
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16 час.
СК
Сергей Ковалев
ну да, в Турции яйца дешевле, дорога вообще ничего не стоит, ну и таможенные пошлины куда-то делись... не знаешь, - ржать или плакать?! какая-то фуйня на уши пиплу.
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6 час.

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