"Друг Реджеп" спешит на помощь

валерии темников

Пришла пора и Эрдогану протянуть руку, вернее яйца помощи россиянам. Отечественные куры-дуры, похоже заразились по примеру нашей "элиты" русофобией и перестали нестись... Может пришла пора ощипать и тех и других, а за одно и кураторов этого поголовья?