Получили миллионы и скрылись: наследники Пороховщикова бросили могилу его жены

Ирина и Александр Пороховщиковы скончались в 2012 году. В марте, узнав об очередном ухудшении здоровья мужа, его избранница покончила с собой, в предсмертной записке написала, что не хочет жить без любимого.
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