Рецепт имбирных пряников

Лев Борисович делится любимым рецептом новогодних сладостей. 123RF/legion-media.ru Этот рецепт пряников идеально подходит для приготовления с детьми перед Новым годом, да и в любое время, когда вы захотите.
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