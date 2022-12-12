Что известно об уголовном деле ивановских адвокатов Надежды Потаповой и Натальи Петровой

Расследование закончено, материалы дела следком готов направить в суд.В Ивановской области приближается к завершению скандальная история с уголовным делом, фигурантами которого стали два известных адвоката — Надежды Потаповой и Натальи Петровой.
Расследование закончено, материалы дела следком готов направить в суд.В Ивановской области приближается к завершению скандальная история с уголовным делом, фигурантами которого стали два известных адвоката — Надежды Потаповой и Натальи Петровой.
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