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Что известно об уголовном деле ивановских адвокатов Надежды Потаповой и Натальи Петровой

Что известно об уголовном деле ивановских адвокатов Надежды Потаповой и Натальи Петровой

Расследование закончено, материалы дела следком готов направить в суд.В Ивановской области приближается к завершению скандальная история с уголовным делом, фигурантами которого стали два известных адвоката — Надежды Потаповой и Натальи Петровой.

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