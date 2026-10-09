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100 Дорог

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Россияне подняли цены на жильё на вьетнамских курортах

Россияне подняли цены на жильё на вьетнамских курортах

Рост цен на жилье на вьетнамских курортах вдвое вызван туристическим бумом из России. Узнайте о причинах повышения спроса, популярных направлениях и экологических рисках.

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