Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом
Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) искренне ненавидит, глубоко презирает русский народ и русскую историю.
Комментарии
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Наша юстиция спит глубоким сном !!! Им плевать на все законы, лишь бы служба шла и бабки платили и не дай Бог проявить ИНИЦИАТИВУ и соблюдать ЗАКОН !!!!!!!!!!!!!
А ещё не признали? Удивительно.
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