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Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом

Депутат Госдумы попросила Минюст РФ признать русофоба Акунина иностранным агентом

Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) искренне ненавидит, глубоко презирает русский народ и русскую историю.

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Комментарии
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Лора Лора
Наша юстиция спит глубоким сном !!! Им плевать на все законы, лишь бы служба шла и бабки платили и не дай Бог проявить ИНИЦИАТИВУ и соблюдать ЗАКОН !!!!!!!!!!!!!
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10 час.
Владислав Владислав
Отличная идея.
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8 час.
АА
Алекс Архипов
А ещё не признали? Удивительно.
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4 час.

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